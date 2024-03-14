Кадры с последствиями террористической атаки Вооруженных сил Украины на Белгород опубликовал в своем Телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На опубликованных кадрах можно увидеть, пострадавшие от осколков автомобили, один из которых сгорел дотла после прямого попадания украинского снаряда. К сожалению, один мужчина-водитель скончался на месте от полученных во время обстрела травм.

«В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте», – сообщил о еще одной жертве среди мирного населения губернатор.

Средствами противовоздушной обороны ВС РФ на подлете к Белгороду было уничтожено 10 воздушных целей, выпущенных с территории Украины. Губернатор также сообщает о повреждениях частных домовладений, квартир, фитнес-клуба, гостиницы и здания медицинского учреждения.