Оператор национальной лотереи Великобритании занимал деньги у российских «Сбербанка» и ВТБ. Об этом сообщило издание The Guardian, которое провело журналистское расследование.

Компания Allwyn, выигравшая в 2020 году лотерейный контракт на 6,5 миллиардов фунтов стерлингов, взяла в кредит у «Сбера» и ВТБ на 640 миллионов евро. Именно на эти средства и была проведена лотерея, передает портал News.ru.

Средства были получены компанией через филиалы банков в Германии и Чехии. При этом кредитный договор оставался действительным на протяжении месяца после введения санкций в отношении российских финансовых учреждений.

В конце марта 2022 года, когда Allwyn была выбрана оператором лотереи, она вернула кредит. Авторы публикации отмечают, что доказательств влияния РФ на результаты тендера, а также использования денег для выплаты выигрышей в лотерею на данный момент нет. Также невозможно пока подтвердить, нарушила ли компания санкции в отношении российских банков.