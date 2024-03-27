Российская рок-группа «Пикник», которая должна была дать концерт в «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда произошел теракт, опубликовала на своем Ютуб-канале песню «За невинно убиенным». Эту композицию музыкальный коллектив посвятил всем погибшим во время теракта.

Видеозапись с этой песней была опубликована 26 марта. Ролик заканчивается 40-секундной тишиной, как дань памяти и скорби по всем жертвам теракта в «Крокусе». И хотя эта композиция была написана еще 1994 году, она актуальна сегодня как никогда.

«Вспомню я свою молитву за невинно убиенных», – говорится в тексте песни.

Стоит отметить, что в результате теракта также погибла и член команды музыкального коллектива «Пикник» – помощница директора группы Екатерина Кушнер. Известно, что незадолго до концерта Екатерина находилась в зрительном зале. Она помогала реализовывать сувенирную продукцию группы.

Всем членам музыкального коллектива удалось эвакуироваться, так как концерт еще не начался, когда террористы вошли в зрительный зал. Но 49-летняя Екатерина Кушнер погибла вместе с другими присутствующими в концертном зале зрителями от рук террористов.