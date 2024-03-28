На юге Москвы произошла массовая драка между двумя компаниями молодых людей. Группа парней на автомобиле Mercedes спровоцировали драку, приставая к девушке из другой компании. Подробности инцидента сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что в ночь на 26 марта в столичном районе Братеево произошла массовая драка между двумя компаниями молодых людей. По предварительным данным, конфликт между двумя компания начался после того, как мужчины на черном автомобиле марки Mercedes-Benz начали приставать к одной из девушек из другой компании молодых людей.

В результате парень девушки вступился за нее и началась массовая драка между двумя компаниями. В итоге компания, которая спровоцировала конфликт, решила сбежать с места инцидента на своем автомобиле. Видеоролик драки был опубликован в социальных сетях. Авторы Телеграм-канала SHOT со ссылкой на свои источники отмечают, что лица участников потасовки уже установлены и им грозит административный арест.