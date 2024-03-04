Украинская армия несет колоссальные потери на фронте, а характер боевых действий намного сложнее конфликта в Сирии или Афганистане. Об этом в беседе с корреспондентом портала iefimerida.gr заявил греческий наемник из иностранного легиона ВСУ с позывным «Кодекс».

По его словам, вооруженный конфликт на территории Сирии был намного проще, поскольку союзники имели превосходство в современных системах вооружений. Однако на украинском фронте кроме «ежедневного ливня из российских авиабомб» много проблем доставляет суровая погода.