Украинская армия несет колоссальные потери на фронте, а характер боевых действий намного сложнее конфликта в Сирии или Афганистане. Об этом в беседе с корреспондентом портала iefimerida.gr заявил греческий наемник из иностранного легиона ВСУ с позывным «Кодекс».
По его словам, вооруженный конфликт на территории Сирии был намного проще, поскольку союзники имели превосходство в современных системах вооружений. Однако на украинском фронте кроме «ежедневного ливня из российских авиабомб» много проблем доставляет суровая погода.
«Лично для меня и других наемников из жарких стран главной проблемой является смертельная усталость и ужасный холод. Так холодно мне нигде не было. … Особенно трудно несколько километров пешком добираться до передовых позиций под проливными дождями или снегопадами, а потом удерживать их несколько дней на морозе без еды и воды. А возвращаясь, мне приходится нести на спине еще кого-то, раненого или мертвого. Без рук, или без ног, или без головы. Усталость и холод переносятся тяжело», – заявил наемник «Кодекс».