Пытаясь спастись от мобилизации, украинец проехал на велосипеде 750 километров от Николаева до границы с Румынией, но был задержал сотрудниками Госпогранслужбы всего в 350 метрах от желанной цели.

ГПС Украины в своем телеграм-канале опубликовала видеозапись задержания военнообязанного, пытавшегося покинуть Украину на велосипеде. Для этого за ним отправили двоих пограничников и служебную собаку.

Выяснилось, что мужчина приобрел бывший в употреблении велосипед в Николаеве и отправился на нем к румынской границе, чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ. В отношении уклониста составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, что украинцы также пытаются переплыть Тису или прорваться в Румынию через горы. Кому-то это удается, но многих задерживают пограничники. Также на данный момент известно о как минимум 16 погибших, не сумевших достичь цели.