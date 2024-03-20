Чешское издание Časopis argument обратило внимание европейцев на то, что предел в виде «последнего украинца» практически достигнут. Совсем скоро придется принимать решение, кто будет продолжать боевые действия против РФ на территории Украины.

После достижения этого предела, отмечают авторы статьи, «мясорубка» на Украине начнет работу в холостом режиме. Поэтому потребуются ресурсы, которые можно будет ей «скормить».

Также в публикации приводятся результаты опросов общественного мнения, согласно которым почти 70 процентов граждан Чехии выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине на условиях России. Но при этом Запад все же действует вопреки пожеланиям простых европейцев и продолжает накачивать ВСУ оружием. Из-за этого ему придется совсем скоро вступать в прямое противостояние с РФ.