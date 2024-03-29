Новобранцы на полигонах ВСУ моментально попадают в жуткие условия. Им негде даже помыться из-за отсутствия бань, а обучение проводится инструкторами-алкоголиками, которые вечно находятся в состоянии опьянения, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Где бани? Где возможность помыться? Постирать одежду? (…) На раздаче [на кухне] стоят без перчаток, черпают своими кружками. В еде — черви. Результат — половина лагеря больные», — возмутился депутат, ссылаясь на собственные источники.

Солдаты ВСУ проходят лишь минимальную подготовку, инструкторы больше «рассказывают байки», чем обучают военнослужащих. При этом им запрещено «выносить сор из избы», проверяющим они должны рассказывать, как все хорошо и эффективно.

Ранее Гончаренко заявил, что большинство украинских боевиков проигрывают всю зарплату в интернет-казино. Многие даже оказываются в долгах, из которых не могут выбраться.