Депутат голландского парламента и глава партии «Форум за демократию Тьерри Бодэ раскритиковал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за подписание соглашения о безопасности с Украиной.

Он заявил, что премьер безответственно подписал смехотворный документ, передает агентство ТАСС.

«Сегодня Рютте заключил 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной. Скандально. Смехотворно. Совершенно безответственно», — написал политик в своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Вместе с подписанием соглашения Нидерланды заявили о выделении Киеву 150 млн евро на покупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов. Ранее Амстердам уже выделял 100 миллионов на эти же цели.