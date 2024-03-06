Директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг опубликовал в издании Global Times материал, в котором описал последствия отказа Швеции от своего нейтрального статуса и вступлении в Североатлантический альянс. По его словам, такой шаг обернется для Швеции полной зависимостью от Соединенных Штатов, угрозами для собственной безопасности и рекордным ростом расходов.

Оберг отметил, что вступление Стокгольма в НАТО – это равносильно потери собственного суверенитета. Данный шаг приведет к тому, что Швеции придется в большей степени преследовать интересы Соединенных Штатов, чем свои собственные.

«Швеция передала все права и контроль американцам, которые будут действовать под юрисдикцией США, а не Швеции», – написал аналитик.

Кроме того, Ян Оберг подчеркнул, что в случае прямой конфронтации НАТО с РФ, Швеция может стать «районом ближнего боя». По его словам, ранее «Москве незачем было нападать на нейтральную Швецию». Но после того, как на территории страны разместилось 17 военных баз США, она становится законной целью в случае начала прямого военного конфликта НАТО и России.