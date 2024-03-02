Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал в своем Телеграм-канале, что на восточном фронте украинская армия потеряла ряд важных позиций из-за просчетов командования отдельных бригад, ответственных за оборону на данном участке линии боевого соприкосновения.

«В течение трех дней стало понятно, почему при одинаковых показателях укомплектованности личным составом, вооружением и бронетехникой одним бригадам удается сдерживать продвижение противника на фронте, а другим – нет. Во-первых, это зависит от командира бригады, уровня его профессиональной подготовки, опыта, способности принимать своевременные решения и осознания всей полноты ответственности за исполнение поставленных задач и сохранения жизни и здоровья своих подчиненных», – написал Сырский.

По словам главкома ВСУ, им было принято решение отправить в штабы некоторых бригад специально подготовленные группы специалистов для передачи опыта и обеспечения помощи в управлении войсками.