Недавно назначенный главком ВСУ Александр Сырский внезапно принял решение снять с обороны Киева несколько систем ПВО Patriot американского производства. Тг-канал «Резидент» предположил, что это связано с желанием генерала создать мобильные группы на линии соприкосновения для прикрытия позиций ВСУ от корректируемых авиабомб ВС РФ.

КАБы создают Киеву серьезные проблемы, они уничтожают все больше позиций ВСУ. Если ранее их прикрывали американские «Пэтриоты», то после уничтожения трех пусковых установок с этом возникли сложности.

Именно поэтому Сырский принял решение создать передвижные группы противовоздушной обороны. Насколько они помогут защититься от КАБов, сказать сложно, однако решение снять ЗРК Patriot с Киева вполне может быть связано с этим.