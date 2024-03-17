Украинские боевики несколько раз обстреляли Белгород из реактивных систем залпового огня 17 марта 2024 года. На фоне постоянных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова обратилась к своим коллегам из приграничного региона с пожеланием спокойной и успешной работы.

«Чтобы не было никаких прилетов, чтобы все прошло благополучно», – заявила Памфилова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Телеграм-канале о последствиях очередных обстрелов города со стороны украинских боевиков. По его словам, утром в результате обстрела в Белгороде в одном из частных домов погибла 16-летняя девушка. После обеда ВСУ совершили очередной обстрел Белгорода, в результате которого погиб взрослый мужчина. В момент обстрела он находился на парковке. Еще одиннадцать человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.