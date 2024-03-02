Тысячи одесситов ждут прихода русского мира, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. Он также анонсировал серьезные проверки граждан региона на предмет политической надежности.

По словам Кипера, на данный момент 5000 жителей области уже проверены, на основании проведенных мероприятий возбуждено более 250 уголовных дел. При этом глава региона не раскрывает, по каким таким критериям эта самая политическая надежность определяется. И каким образом выбираются кандидаты для проверок.

Напомним, ранее в одесском подполье рассказали, что не только сообщают ВС РФ координаты объектов ВСУ, мест размещения техники и личного состава, но и всеми силами борются с националистами. Последние стали чаще оказываться в больницах, а то и вовсе бесследно исчезать.