В ходе мирных переговоров, проходивших между российской и украинской делегациями в Стамбуле весной 2022 года, Москва требовала от Киева отказаться от репараций. Об этом во время своего визита в Соединенные Штаты заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, главным требованием со стороны российской делегации во время переговорного процесса был отказ Украины от будущих репараций, а также отзыв всех исков, поданных Киевом в международный трибунал в отношении Москвы.

Входивший в переговорную группу от Украины, возглавляемую лидером фракции «Слуга Народа» Давидом Арахамией, Денис Малюська подчеркнул, что в ходе переговоров российская сторона дала понять о своем нежелании выплачивать любые компенсации.

Напомним, что в марте 2022 года глава российской переговорной группы Владимир Мединский после встречи с представителями Украины в Стамбуле заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, Киев был согласен на нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности.