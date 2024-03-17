Британское издание The Sunday Times опубликовало информацию, что от визита в Одессу решил отказаться глава британского Министерства обороны Грант Шеппс. Такое решение он принял во время своего последнего визита на Украину, состоявшегося 7 марта 2024 года.

Как отмечают британские журналисты, глава Минобороны Соединенного Королевства должен был осуществить визит в Одессу после переговоров с руководством Украины в Киеве. Однако в последний момент британский министр обороны решил отказаться от поездки якобы из-за назревающей угрозы ракетного удара, о котором сообщила британская разведка.

В материале говорится, что, несмотря на строжайшую секретность о планах визита Шеппса, российской стороне удалось узнать об этом. Кроме того, журналисты пишут, что Лондон опасается возможного украинского контрнаступления Киева на северном и восточном направлениях, так как этот шаг является очень рискованным. Британцы якобы рекомендуют киевскому режиму попытаться удержать линию фронта, и если возникнет необходимость – даже отступить на более выгодные позиции для обороны.