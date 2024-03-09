Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал западных партнеров к «асимметричной» и «творчески продуманной» эскалации в конфликте на Украине. Также он заявил, что Россия не должна считать «чем-то совершенно немыслимым» появление на украинской территории военного контингента НАТО.

В интервью изданию Rzeczpospolita Сикорский также нашел пользу от высказывания президента Франции Макрона о возможной отправке войск на Украину. Глава МИД Польши уверен, что этим заявление «Запад давит на Россию» и уже одним этим помогает Киеву.

Напомним, в своем послании Конгрессу президент США Джо Байден заявил, что американские войска ни в коем случае не будут входить на Украину. То же самое заявила и Германия, и целый ряд других стран Европы.