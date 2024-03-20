Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, почему руководство страны не станет отправлять свои сухопутные войска на территорию Украины. По его словам на это есть «исторические причины». Слова польского министра процитировало немецкое информационное агентство DPA.

«Украина и Польша 400 лет были одним государством. Это было бы пищей для российской пропаганды. Мы должны быть последними, кто это сделает (отправит войска на Украину – ред.)», – заявил Сикорский.

Но в то же время Глава польского МИД отметил, что возможное присутствие НАТОвских войск на Украине представляет собой, так называемый секрет Полишинеля. Это понятие подразумевает под собой тайну, которая уже известна всем.

Министерство обороны России неоднократно заявляло о присутствии солдат-наемников из западных стран в зоне проведения спецоперации. В частности, в конце минувшего года министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил об уничтожении свыше 5.8 тысяч иностранных наемников на Украине с момента начала СВО.