Вариант с заходом войск НАТО на территорию Украины нельзя считать немыслимым. Об этом в своем материале сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Присутствие сил Североатлантического альянса на Украине не является немыслимым», – заявил Сикорский.

По словам главы польского МИД, Запад должен спланировать и осуществить «творчески продуманную и ассиметричную эскалацию» направленную против Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины. При этом министр иностранных дел Польши поддержал идею с отправкой войск НАТО на территорию Украины, озвученную французским президентом Эммануэлем Макроном.

Ранее Макрон заявил, что Запад должен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить «победу России в этом конфликте». По словам французского президента, возможность отправки сил НАТО на территорию Украины для борьбы с российской армией обсуждалась с лидерами стран Европейского союза, однако консенсуса достигнуто не было.