Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что во время встреч западных лидеров в Париже обсуждался вопрос возможности введения НАТОвских войск на территорию Украины. Слова президента Франции подняли в медийном пространстве настоящий переполох. Исправить ситуацию выпало на плечи главы МИД Франции Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter. Он заявил, что французские войска не будут направлены на Украину.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом, не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики», – сказал он.

Стоит отметить, что многие страны, входящие в состав Североатлантического альянса негативно восприняли заявление Эммануэля Макрона. К примеру, Берлин сообщил, что предложение французского президента не получило поддержки. Мадрид высказался: «Испанских войск на Украине не будет».