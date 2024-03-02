Страны Европейского союза понесут значительные финансовые потери в случае победы Российской Федерации на территории Украины. Об этом в интервью газете Le Monde заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

«Победа России на Украине может стоить очень дорого [для ЕС]. Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против нас, европейцев», – заявил Сежурне.

По его словам, в настоящий момент французских военнослужащих на территории Украины нет, а Париж поставляет Киеву исключительно технику, вооружения и боеприпасы. Глава французского МИД заявил о необходимости одержать победу над Россией, не вступая с ней в прямое противостояние.