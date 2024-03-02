Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на территорию Украины прокомментировал глава министерства иностранных дел страны Стефан Сежурне. Об этом министр иностранных дел Франции рассказал в интервью газете Monde.

«Франция должна быть на правильной стороне истории… Чтобы понять нашу логику, нужно осознавать ситуацию. Возможно, это переломный момент. Наша поддержка Украине должна быть постоянной, если мы хотим защитить французский народ», – заявил Сежурне.

По словам главы МИД Франции, победа Российской Федерации на Украине приведет к необходимости увеличивать расходы на оборонный сектор в Европейском союзе. Странам ЕС придется выделять не 2% ВВП на содержание и развитие своих войск, а значительно больше.