В ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный комбинированный удар с воздуха по военным и энергетическим объектам на Украине. Главы украинских регионов сообщают о разрушенных объектах критической инфраструктуры после атаки ВС РФ.

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий в своем Телеграм-канале сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

«Повредили объект критической инфраструктуры в нашей области», – сообщил Козицкий, добавив, что пострадавших людей нет.

В свою очередь, аналогичное сообщение было опубликовано и главой военной администрации Ивано-Франковской области Светланой Онищук. Чиновница заявила, что в регионе в результате удара ВС РФ был также поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области начались перебои с электроснабжением. В некоторых районах Днепропетровска также возникли проблемы с водоснабжением.