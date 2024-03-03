Украина уступит России в энергетической борьбе, если Запад не начнет быстрее думать о поставках вооружения и боеприпасов. Такое заявление сделал глава Государственной энергетической компании (ДТЭК) страны Максим Тимченко.

Он пояснил, что все больше ударов дронами-камикадзе и ракетами ВС РФ достигают целей, попадают по объектам энергетической инфраструктуры. ПВО практически полностью истощена и не в состоянии защитить эти цели.

«Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено», – заявил Тимченко.

Он добавил, что после каждого попадания по энергетическим объектам требует восстанавливать их, причем обходится это в весьма крупные суммы. Которых у Киева просто нет.