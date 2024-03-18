Глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24» прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о «санитарной зоне» на Украине. Он заявил, что ее пределы будут зависеть от дальности поставляемого Киеву Западом вооружения.

По словам Пушилина, «санитарную зону» потребуется сдвигать вглубь Днепропетровской области, так как границы ДНР, установленные Конституцией республики, проходят по границе донецкого региона.

Но многое будет зависеть от дальности тех систем вооружения, которые Запад поставляет на Украину. Если они смогут доставать до границ ДНР, «санитарную зону» придется сдвигать еще дальше.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что «санитарная зона» должна быть недоступной для любых средств поражения противника. Только так можно заставить Киев прекратить обстрелы приграничных областей РФ.