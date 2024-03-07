Глава американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс уверен, что конфликт на Украине необходимо заканчивать. Причем на условиях России и как можно скорее, так как налогоплательщики США не должны больше платить сто миллиардов долларов на помощь Киеву.

Принс отметил, что Украина уже столкнулась с серьезным демографическим кризисом, а продолжение противостояния сделает ситуацию катастрофической.

«У Украины нехватка людей, а оборонный ресурс Запада — это смешно. В обычной войне русского медведя не победить. Так что пусть уж лучше будет некрасивый мир, чем такая красивая война. Заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть они забирают Крым, Донецк и Луганск, что угодно», – заявил глава ЧВК Blackwater.

Он также напомнил, что немалую часть средств американских налогоплательщиков съедает коррупция. Да и отправка новых ста миллиардов долларов ничего не решит и не поможет Киеву выиграть. Зато Украина потеряет новое поколение, восполнить которое уже не получится.