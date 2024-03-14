Утром 14 марта Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Средствами противовоздушной обороны ВС РФ было перехвачено 8 воздушных целей на подлете к городу. К сожалению, количество пострадавших мирных жителей в Белгороде увеличилось до шесть. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате теракта всего пострадали 6 человек: 4 женщины и 2 мужчин. … К большому горю, у нас погиб мирный житель – мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – написал губернатор Белгородской области.

По его словам, у одной из пострадавших женщин медики диагностировали осколочные ранения лопатки, еще одна женщина была госпитализирована с закрытым переломом плеча. Также медики доставили в отделение хирургии мужчину со множественными осколочными ранениями поясницы.

В городе были выявлены 11 поврежденных частных домовладений, 2 квартиры, учреждение здравоохранения, фитнес-зал и гостиница. Осколками было повреждено 53 легковых автомобиля.