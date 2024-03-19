На фоне постоянных обстрелов со стороны украинской армии приграничных районов Белгородской области власти приняли решение о вывозе порядка 9 тысяч детей в другие регионы Российской Федерации. Данное заявление в ходе заседания президиума генсовета «Единой России» сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в настоящий момент во многих приграничных населенных пунктах ситуация с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины остается критической. Поэтому было принято решение о вывозе порядка 9 тысяч детей в безопасные регионы России. В первую очередь речь идет о Белгороде, Белгородском районе, Грайворонском районе и Шебекинском округе.

Гладков уточнил, что на 22 марта запланирован вывоз порядка 1,2 тысяч детей в Тамбов, Пензу и Калугу. Следующая группа детей отправится в населенные пункты Ставропольского края. По словам губернатора, все вопросы с вывозом детей в безопасные регионы уже проработаны и будут выполняться по плану.

Напомним, что только за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ Белгородской области погибло 16 мирных жителей, а еще 98 получили ранения различной степени тяжести.