Герой специальной военной операции старший лейтенант Сергей Круглов со своим подразделением обнаружил превосходящую по численности группу националистов. Он возглавил столкновение с противником, который был вынужден бежать с поля боя.

ТАСС сообщает, что старлей Круглов грамотно организовал своих бойцов, что позволило захватить противника врасплох. Не ожидавшие атаки нацисты разбежались кто куда. Не мнее 10 боевиков ВСУ было ликвидировано в ходе короткого боя.

Сам Круглов, используя фактор внезапности, лично уничтожил пулеметный расчет противника. Также его подразделение ликвидировало огневые позиции ВСУ, проявив самоотверженность и героизм.

Со ссылкой на Минобороны журналисты также сообщают о подвиге гвардии рядового Сергея Горна. Он сбил из автомата вражеский ударный беспилотник, чем спас своих сослуживцев, а также обеспечил возможность атаковать противника и выбить его с позиций.