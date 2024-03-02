Герой ДНР, командир легендарной интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что у Киева существенно уменьшились возможности для ударов по Донецку недорогими снарядами и минами. Также ВСУ теперь не могут бить по площадям в столице республики, так как их существенно отодвинули от Авдеевки.

Кроме того, Авидзба рассказал, что российские войска ввели Киев в заблуждение. Они постоянно заявляли, что Авдеевку невозможно взять, что ВСУ там настроили множество бетонных укреплений. Эти высказывания были настолько убедительными, что украинские военные в них поверили.

А поверив, не стали обустраивать хотя бы вторую линию обороны. Благодаря этому ВС РФ не только взяли Авдеевку и заняли стратегические позиции в городе, но и быстро продвигаются на запад, не давая противнику хоть за что-нибудь зацепиться и выстроить оборонительные порядки.