Португальские ученые предупредили, что в Атлантической океане вполне может появиться новое «огненное кольцо». Правда, случится это через 20 миллионов лет.

В статье для Live Science геологи пишут, что изучили область под Гибралтарским проливом. При помощи компьютерной модели они создали процесс погружения одних слоев земной коры под другие. Подобное явление уже наблюдается по периметру Тихого океана. Геологи называют этот процесс «огненным кольцом» и характеризируют его высокой активностью вулканов.

Исследования португальских геологов успокоили. Новое «огненное кольцо» сформируется под Гибралтаром и начнет сдвигаться в Атлантику через 20 миллионов лет. Пока обнаруженное явление названо Гибралтарской дугой. Сдвигаться она начала 30 млн лет назад, потом на 5 млн лет движение стало всё медленней и наконец прекратилось.