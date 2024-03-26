Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости установления жесткого контроля за перерасчетом платы за непредоставленные коммунальные ресурсы. По словам главы надзорной структуры, суровая зима в нынешнем году показала, на сколько много в сфере ЖКХ оказалось нерешенных проблем.

Краснов привел в пример ситуацию зимой в Приморском крае, Московской, Волгоградской Новосибирской и других регионах страны, где население на протяжении длительного периода не получали тепло в своих жилищах.

«В свою очередь прокурорам поручаю установить жесткий контроль за перерасчетом платы за непоставленные коммунальные ресурсы», – заявил Краснов.

Также на коллегии был поднят вопрос о необходимости своевременного обновления изношенных коммунальных сетей. Также о подчеркнул, что необходим жесткий контроль надзорных органов за тем, чтобы органы местного самоуправления по принятию на баланс линий инженерных коммуникаций не бездейстовали, а своевременно выполняли свою работу.