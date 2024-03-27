Генпрокуратурой начата процедура по признанию народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом. Такую информацию передает Телеграм-канал SHOT со ссылкой на сообщение главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Отмечается, что ведомством в Министерство юстиции была направлена соответствующая просьба.

Известно, что причиной для начала проведения данной процедуры является заявление Аллы Пугачевой в Сети, что «нормальные люди не возвращаются в Россию». Бородин пожелал всем хорошего дня, выразив надежду, что соответствующие контролирующие органы доведут дело Пугачевой «до конца».

Виталий Бородин известен своими многочисленными жалобами на российских знаменитостей. В начале марта он обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, Артистка не просто уехала из России, а неоднократно позволяла себе «антироссийские высказывания».