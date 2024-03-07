Украинский конфликт может выйти за пределы одной страны и стать началом крупномасштабных боевых действий на территории других европейских стран. Об этом в своей статье для военно-теоретического журнала «Военная мысль» написал генерал-полковник ВС РФ и кандидат исторических наук Владимир Зарудницкий.

«Утверждая себя в качестве одного из цивилизационных центров современного мира, Российская Федерация в очередной раз столкнулась с проявлением ряда внешних и внутренних военных угроз, связанных с открытым стремлением США и их союзников нанести нашему государству “стратегическое поражение”», – пишет Зарудницкий.

По словам генерала, политика удушения России, реализуемая западными странами, началась задолго до специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, и направленна на полное уничтожение российской государственности. При этом НАТО открыто не вступило в военный конфликт только из-за наличия у России «мощного ядерного потенциала».

«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине – от расширения участников “прокси-сил”, используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабного конфликта в Европе», – делает вывод генерал.

Учитывая прогноз развития ситуации в мире приоритетной задачей государства является защита страны от военных угроз со стороны Запада. Стабильное социально-экономическое развитие Российской Федерации в современном мире возможно только при обеспечении военной безопасности страны.