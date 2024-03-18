Украина могла бы по примеру России и Белоруссии начать ядерное сотрудничество с Великобританией, Францией и США, заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос. Он пояснил, что политическое руководство страны должно добиваться от Запада размещения ядерных вооружений на украинской территории.

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины», – цитирует Кривоноса РИА Новости.

Напомним, специальная военная операция началась после заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании восстановить ядерный статус страны. Сделал он его на Мюнхенской конференции по безопасности.