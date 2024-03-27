Военный эксперт Андрей Клинцевич со ссылкой на американского генерала Джеймса Хекера рассказал об уникальной украинской системе обнаружения дронов-камикадзе «Герань».

Для этой цели ВСУ создали систему аудиоразведки, которая включает в себя 8 тысяч мобильных телефонов. Они располагаются на вышках сотовой связи. Датчики звука улавливают характерную работу двигателя «Герани» и передают информацию.

Простая и относительно недорогая система дает возможность не только обнаружить дрон-камикадзе, но и просчитать маршрут его полета с весьма высокой точностью. Мало того, происходит все это максимально оперативно, поэтому украинская ПВО весьма неплохо справляется с перехватом «Гераней».

Клинцевич отдал должное ВСУ, разработавшим такую систему, однако отметил, что теперь будут предприняты меры для модернизации дронов. Не исключено, что справиться с акустической разведкой помогут глушители.