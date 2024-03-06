Инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью перейдет к России уже в конце апреля. Такое мнение высказал на радио RMF FM генерал ВС Польши Богуслав Пацек.

Он отметил, что сейчас российские ВС действуют не в полную силу из-за не слишком благоприятных погодных условий. Как только они улучшатся, Россия пойдет вперед значительно мощнее и эффективнее. Украинским ВС, которые по-прежнему ждут милости от Запада в виде новых пакетов военной помощи, придется совсем туго.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сделал примерно такой же прогноз. Но он считает, что украинская оборона посыплется ближе к лету

Напомним, сейчас российские подразделения продолжают выбивать противника из населенных пунктов западнее Авдеевки, а также идут в наступление под Купянском и Часовым Яром.