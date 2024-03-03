После успешного освобождения Авдеевки российская армия начнет продвигаться в направлении Харькова. Об этом в эфире YouTube-канала Die Weltwoche заявил экс-генерал Бундесвера и бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.

«Сейчас они взяли Авдеевку, это большое преимущество … Следующая цель – это Харьков», – заявил эксперт.

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы Российской Федерации активно наступают на Купянском направлении, а украинская армия не может сдержать натиск российских сил из-за дефицита артиллерийских боеприпасов и нехватки личного состава.

После спешного отвода войск из Авдеевки Вооруженные силы Украины не способны организовать новую наступательную операцию на фронте. При этом из-за плохо подготовленных оборонительных рубежей за Авдеевкой украинская армия уже потеряла контроль над населенными пунктами Ласточкино, Победа, Петровское и Северное.