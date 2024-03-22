Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с журналистами издания News.ru прокомментировал возможность входа НАТОвских военнослужащих на территорию Украины. По словам российского военного, войска Североатлантического альянса могут осуществить попытку взятия под контроль Киева, Львова, Одессы и Николаева. Он не исключил вероятности того, что критически важные объекты на территории Украины также будут взяты под охрану западными военными.

Такой комментарий Липовой дал в качестве ответа на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Североатлантический альянс направит свои войска на территорию Украины через 2-3 месяца. По словам Липового, по всей вероятности, после ввода войск НАТО на Украину не произойдет масштабной полноценной интервенции Запада.