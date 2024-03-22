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Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с журналистами издания News.ru прокомментировал возможность входа НАТОвских военнослужащих на территорию Украины. По словам российского военного, войска Североатлантического альянса могут осуществить попытку взятия под контроль Киева, Львова, Одессы и Николаева. Он не исключил вероятности того, что критически важные объекты на территории Украины также будут взяты под охрану западными военными.

Такой комментарий Липовой дал в качестве ответа на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Североатлантический альянс направит свои войска на территорию Украины через 2-3 месяца. По словам Липового, по всей вероятности, после ввода войск НАТО на Украину не произойдет масштабной полноценной интервенции Запада.

«Те же Франция, Британия или Германия отправят бойцов для охраны объектов критической инфраструктуры… В первую очередь, натовцы займут Киев, Одессу, Николаев, Львов…», – подчеркнул генерал-майор.