Спецоперация украинской армии по высадке десанта на Тендровской косе в Херсонской области, во время которой погибли военнослужащие ВСУ, не имела никакого смысла. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса.

«Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей, задача относительно выполнения приказа командования на Тендровской косе не имела никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла. Беда заключается в том, что силами специальных операций руководят те, кто, к сожалению, абсолютно далеки от реалий», – заявил Кривонос.

По его словам, необходимо провести расследование данного инцидента, чтобы наказать виновных в организации провальной спецоперации. Кривонос подчеркнул, что данная операция была изначально обречена на провал из-за логистических проблем со снабжением десанта.