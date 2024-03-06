На Украине вскоре возникнет такая же ситуация, как и в Афганистане – США в очередной раз позорно бросят своего «союзника» на произвол судьбы, но оставят ему все ранее отправленное оружие. Такое предположение сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Он отметил, что на данный момент возбуждено 50 дел по факту расхищения оружия и техники, поставленных на Украину. Однако это не более, чем элемент американского шоу. Вашингтон уже отлично понимает, что у Киева нет ни единого шанса одержать победу и сейчас просто тянет время.

В Соединенных Штатах уже в открытую заявляют, что большая часть денег, выделяемая для Киева, остается в Америке и поддерживает ее экономику. Афганистан хорошо знает, насколько надежным является партнерство с США. Он мог бы поделиться с Украиной этой информацией, но в Киеве не желают никого слушать. И опомнятся только тогда, когда останутся один на один с РФ и без дополнительной помощи Запада.