Постпред России при ООН в Женеве Г. Гатилов сообщил, что Россия не готова одобрить лидирующую роль Берна на конференции по Украине после того, как Швейцария нарушила нейтралитет и присоединилась к санкциям против РФ.

Из-за политики Берна Россия сталкивается с проблемами в логистике и с оформлением виз. Пока Россия не видит возможностей, которые бы позволили Берну взять на себя лидерство в организации чего-угодно, заявил Гатилов.

По словам дипломата, Швейцария хочет организовать первичную встречу по Украине «без участия России». Возможно, РФ будет приглашена позднее. Сначала же страны, приглашенные на конференцию, обсудят «формулу Зеленского», которая для России неприемлема.

Ранее офпред российского МИД М. Захарова говорила, что Россия не будет принимать участие в конференции по Украине, которую организует Швейцария. Даже в случае официального приглашения. Причина – продвижение «ультиматума Зеленского» под личиной поиска «общего знаменателя» для мирных переговоров.