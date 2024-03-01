Покинувший Россию комик Максим Галкин (признан иноагентом в России) на очередном своем концерте для русскоязычной публики пытался шутить о российских звездах. Он заявил, что решение Ларисы Долиной, Григория Лепса, Надежды Бабкиной и Олега Газманова объединиться стало запоздалым из-за их возраста.

«Я не эйджист, но средний возраст 70 лет, а они решили объединиться. То есть такой кооператив “Судорога” начался», – попытался юморить комик.

При этом он не упомянул, что его жене уже 75 лет.

Также Галкин упомянул Ярослава Дронова (SHAMAN), похвалив его за хорошие вокальные данные.

Напомним, общественные активисты требуют наказать Галкина за его негативные высказывания в адрес России и ВС РФ. Они считают, что наказывать комика нужно «рублем».