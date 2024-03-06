Российская разведка возобновила «игру в кошки-мышки», масштабы ее деятельности сегодня могут быть даже шире, чем в годы холодной войны, пишет издание Financial Times.

Авторы публикации напоминают об утечке разговора высокопоставленных военнослужащих Бундесвера об ударе по Крымскому мосту. Ссылаясь на экспертов, они отмечают, что это лишь один пример, но и он демонстрирует, что деятельность российский разведки приобретает пугающие масштабы.

Еще один эксперт отметил, что российская разведка действовала так во все времена и сейчас она просто «вернулась в игру». Ее способность проворачивать операции повышенной сложности всегда восхищала и поражала западные разведывательные структуры.

Напомним, в Германии признали подлинность записи разговора офицеров Бундесвера, а также отметили, что утечка произошла из-за офицера, подключившегося к конференции из Сингапура по незащищенному каналу связи.