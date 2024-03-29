ФСБ задержала в Луганской области местного жителя, работавшего на Главное управление разведки Украины, передает агентство ТАСС.

Сотрудники Федеральной службы безопасности выяснили, что луганчанин собирал данные о местоположении российских войск, задействованных в специальной военной операции, о местах скопления личного состава и техники.

Вся эта информация передавалась куратору из ГУР, после чего ВСУ наносили удары по указанным местам.

Ранее в Херсонской области Управление ФСБ по региону задержало жителя населенного пункта Алешки. Он принимал непосредственное участие в подготовке террористических акций, направленных на представителей власти. Дома у мужчины нашли две противотанковые мины производства США, а также самодельное взрывное устройство.