Центр общественных связей ФСБ официально подтвердил, что террористы после кровавого преступления в «Крокус Сити Холле» пытались сбежать на Украину. Их автомобиль был задержан в Брянской области, на российско-украинской границы.

Предварительно сообщается, что у террористов были контакты на Украине, где им обещали укрытие и помощь в сокрытии от преследования. До границы террористы не дотянули. Их задержали в результате воздушно-наземной операции по перехвату преступников. Брянскую область с воздуха прочесывали вертолеты и дроны, а на земле работали больше трех сотен силовиков и военных.

В ФСБ также сообщили, что кроме четырех задержанных мужчин, которых подозревают в непосредственном исполнении теракта в «Крокусе», задержано несколько человек, которые могли быть их пособниками.

Представитель ГУР А. Юсов опроверг информацию ФСБ России о том, что террористы пытались сбежать на Украину. По его словам, сложно представить, чтобы после такого преступления террористы ринулись в приграничный регион, который «насыщен силовиками».