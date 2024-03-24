В ФСБ России заявили, что теракт в Крокус Сити Холле был тщательно спланирован заранее. В настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства его подготовки.

Известно, что убийц организаторы нанимали через интернет. Им пообещали весьма крупные суммы, от полумиллиона рублей. Документы, разрешающие въезд в РФ, были подготовлены заранее, их террористам выдали в аэропорту.

Кроме того, в специально созданном тайнике хранилось оружие, которое затем террористы использовали для расстрела посетителей «Крокуса».

У преступников также имелись пути отхода. Они знали контакты на Украине и намеревались перейти границу в Брянской области. Именно там ФСБ задержала четверых убийц.

Напомним, на данный момент задержано 11 человек по подозрению в причастности к расстрелу людей в «Крокусе». Четверо из них – это непосредственные исполнители.