На границе Украины и России ВС РФ уничтожили французскую систему противовоздушной обороны Crotale. Она располагалась на рубежах Белгородской области, рассказал телеграм-канал «Старше Эдды».

Crotale NG – это древние буксируемые зенитно-ракетные комплексы ближнего действия. Франция отправила их на Украину вместо утилизации, так как с вооружения они давно сняты. ВСУ применяет эти ЗРК с марта 2023 года.

Комплекс оснащен системой наведения, позволяющей обнаруживать цели с дистанции в 20 километров. Дальность поражения – 10 км, высота – до 6000 метров.

Пусковая установка рассчитана на 8 ракет с 14-килограммовой боевой частью, летящих со скоростью 710 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось о неспособности Запада решить проблему Украины с нехваткой средств противовоздушной обороны.