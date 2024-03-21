Бывший директор французской военной разведки, генерал Кристоф Гомар в эфире радиостанции RTL заявил, что Украина еще не мобилизовала всех своих граждан, поэтому еще не возникла острая необходимость в живой силе с Запада.

«Сегодня Зеленский не просит западных войск на территории Украины. Каждый раз он требует боеприпасы и больше ничего», – заявил Гомар.

По словам французского экс-разведчика, если на Украине еще не были мобилизованы все военнообязанные граждане, то это является доказательством, что Киев не нуждается в НАТОвских военных.

Кроме того, Кристоф Гомар заявил, что армия Франции на сегодняшний день сама остро нуждается в перевооружении и дополнительном финансировании. Он подчеркнул, что есть необходимость в дополнительном финансировании, «но с госдолгом в размере 3.2 миллиарда евро это сложно осуществить».

По поводу перевооружения французской армии экс-разведчик подчеркнул, что Франция прекратила производить собственные снаряды, и порох закупает в Австралии.