Президент России Владимир Путин абсолютно прав, делая заявления о необходимости выстраивать новую систему безопасности в мире. Но у Запада есть еще одна серьезная проблема – зацикленность на Украине, уверен французский эксперт Жан-Клод Аллар.

Специалист по безопасности и оборонной политике Института международных и стратегических отношений Франции заявил, что западные страны не хотят обсуждать ни одну тему, не касающуюся Украины. Но именно из-за этой зацикленности говорить о какой-то новой системе безопасности невозможно.

По мнению эксперта, решить эту проблему может Россия. Она должна сама разработать способы решения своих претензий к Украине и только тогда можно будет перейти к конструктивному диалогу на Западе. В противном случае он так и будет топтаться на месте.